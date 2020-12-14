شباب ليبيا جاهز لمصر في افتتاح «شمال أفريقيا» بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 02:56 مساء
منتخب الشباب الليبي (فيسبوك)

تفتتح ظهر غد الثلاثاء منافسات بطولة شمال أفريقيا بلقاء مرتقب بين شباب ليبيا ومصر تحت 20 عاما، في مباراة افتتاحية الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ليبيا، على أرضية ملعب الأولمبي بالمنزه بالعاصمة التونسية تونس.

بطولة شمال أفريقيا يشارك فيها شباب منتخبات ليبيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر، المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيف موريتانيا نهائياتها خلال شهر يناير من العام المقبل.

سيترشح أصحاب المركزين الأول والثاني إلى النهائيات الأفريقية عبر جدول مباريات المنتخب الوطني للشباب على النحو التالي:

منتخب شباب ليبيا وصل مساء الأربعاء الماضي إلى تونس، وأجرى أمس الأحد تدريباته على الملعب الجانبي بنادي الملعب التونسي استعدادا لمباراة الغد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة مهندس الكرة الفرنسية جيرار أوييه
رياضة عالمية
الهيئة الناخبة بصدد تأكيد فوز بايدن.. وترامب يواصل إنكار الهزيمة
دولى
الإدارة الأميركية تؤكد أنها تعرضت لهجوم إلكتروني
دولى
«فرانس برس»: التحول الديمقراطي في تونس.. ثورة لم تكتمل
عربى
انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة
عربى
غياب مفاجئ لطقطق عن ضربة بداية الدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية
نقل الدفعات الأولى من اللقاح إلى مراكز التوزيع في الولايات المتحدة في عملية ضخمة
دولى
السراج ناعيا النائب عمر قرميل: خسر الوطن برحيله قيمة وطنية وسياسية كبيرة
ليبيا
ألمانيا تدخل في إغلاق جزئي لـ3 أسابيع لكبح انتشار «كورونا»
دولى
الجزائر أمام أزمة مؤسسية بعد عام على انتخاب الرئيس تبون
عربى
بن علي يغيب عن أول انتصار لكروتوني في ليلة الأرقام الفريدة بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف