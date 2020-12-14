شباب ليبيا جاهز لمصر في افتتاح «شمال أفريقيا» بتونس

منتخب الشباب الليبي (فيسبوك)

تفتتح ظهر غد الثلاثاء منافسات بطولة شمال أفريقيا بلقاء مرتقب بين شباب ليبيا ومصر تحت 20 عاما، في مباراة افتتاحية الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ليبيا، على أرضية ملعب الأولمبي بالمنزه بالعاصمة التونسية تونس.

بطولة شمال أفريقيا يشارك فيها شباب منتخبات ليبيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر، المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيف موريتانيا نهائياتها خلال شهر يناير من العام المقبل.

سيترشح أصحاب المركزين الأول والثاني إلى النهائيات الأفريقية عبر جدول مباريات المنتخب الوطني للشباب على النحو التالي:

منتخب شباب ليبيا وصل مساء الأربعاء الماضي إلى تونس، وأجرى أمس الأحد تدريباته على الملعب الجانبي بنادي الملعب التونسي استعدادا لمباراة الغد.