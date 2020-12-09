المنتخب الوطني للشباب يتفوق وديا على فريق الأنوار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 09:49 مساء
المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت سن 20 عاما

استطاع المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت سن 20 عاما، أن يحقق تفوقًا على فريق الأنوار، بإحراز أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التى جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على أرضية الملعب الجانبي ببنغازي، ضمن استعدادات المنتخب بمعسكره التدريبي بمدينة بنغازي.

وتأتى هذه المباراة ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للشباب للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا وتصفيات بطولة أمم أفريقيا، التي ستقام نهائياتها بملاعب موريتانيا العام المقبل، ويلتقي خلالها منتخبات تونس والمغرب والجزائر ومصر.

ومن المقرر أن تجمع المباراة الافتتاحية بين المنتخب الوطني للشباب مع المنتخب المصري، وذلك في الخامس عشر من ديسمبر الجاري بالملعب الأولمبي بالمنزه.

واستعد المنتخب الوطني جيدا لهذه البطولة التي ستقام تصفياتها في تونس باعتبار أنها مؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في موريتانيا 2021.

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