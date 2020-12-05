الأهلي بنغازي يخسر مباراته الودية الثالثة برباعية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 05 ديسمبر 2020, 03:39 مساء
مبارة سابقة للأهلي بنغازي أمام المحلة المصري وديا (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

خسر فريق الأهلي بنغازي، مباراته الودية الثانية، خلال تواجده حاليا في مصر، ضمن معسكره الخارجي، استعدادا لدوري أبطال أفريقيا، والذي سيلتقي خلاله في دور الـ32 مع فريق الترجي التونسي.

خسارة الأهلي بنغازي مباراته الودية، جاءت هذه المرة أمام فريق بيراميدز المصري، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، وتناوب على تسجيلها محمود وادي هدفين وهدف لكل من اللاعب عبدالله السعيد، واللاعب إبراهيم حسن.

ويستعد الفريق المصري، للقاء الاتحاد الليبي في مباراته القادمة في دور 32 من الكونفدرالية حال تأهله.

وتعادل الأهلي بنغازي في المباراة الودية الأولى مع فريق اتحاد الشرطة، بنتيجة هدف لكل منهما.

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