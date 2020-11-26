بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 08:00 مساء
تدريبات النصر. (المركز الإعلامي)

يقود المدرب الوطني فوزي العيساوي، اليوم الخميس، مران الفريق الأول لكرة القدم لنادي «النصر»، لعدم وصول الطاقم الفني للأراضي الليبية بسبب الإجراءات الأمنية، وسيسافر مباشرة إلى الجزائر لاستقبال الفريق.

وكان مجلس إدارة «النصر» الجديد، بقيادة أسامة بوزيد، تعاقد مع المصري محمد عودة لقيادة الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، في ظل تطلعات إدارة «الفحامة» لتكرار إنجازات العام الماضي في البطولة القارية.

يشار إلى أن نادي «النصر» يخوض حاليًا معسكرًا مغلقًا في العاصمة المصرية، القاهرة، تمهيدًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، التي يشارك فيها «الفحامة» بوصفه حامل لقب آخر نسخة من بطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم 2017 - 2018 . 

ويلعب «النصر» في مواجهة نادي «شباب بلوزداد»، بطل الدوري الجزائري في الدور الـ64 من المسابقة، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالجزائر يوم الأحد المقبل 29 نوفمبر الجاري، على أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 4 أو5 أو 6 من شهر ديسمبر المقبل.

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