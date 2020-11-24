بينهم ليبيا.. «فيفا» يعلن مشاركة 22 منتخبا في منافسات بطولة كأس العرب 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 11:31 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن أن 22 منتخبا أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب FIFA 2021، التي تستضيفها قطر العام المقبل.

ويشارك في منافسات كأس العرب، 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي وهم ؛ السعودية وقطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وسوريا والإمارات واليمن، بحسب موقع (كووورة).

ومن بين منتخبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،المشاركة في بطولة كأس العرب؛ " ليبيا، السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا".

وأعرب إنفانتينو، خلال زيارته اليوم لستاد لوسيل، أحد ستادات مونديال قطر 2022، عن سعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من المنتخبات مشاركته في المسابقة التي ستقام مبارياتها في غالبية ستادات المونديال من 1-18 ديسمبر 2021، بإجمالي 32 مباراة على مدى 18 يوما، متطلعا إلى متابعة نخبة من أفضل منتخبات المنطقة في المنافسة على الفوز بلقب البطولة.

وأوضح أن بطولة كأس العرب ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معربا عن ثقته في أن البطولة الجديدة ستعزز الحماس لدى الجمهور حول النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط.

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