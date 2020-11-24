الأفريقي درنة يتعاقد مع فؤاد التريكي

فؤاد التريكي. (المركز الإعلامي)

أعلن نادي الأفريقي بدرنة تعاقده مع فؤاد التريكي لاعب الأهلي طرابلس السابق، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم الذي يلعب في دوري الدرجة الأولي لمدة موسم رياضي.

وأعلن النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إعلان التعاقد مع فؤاد التريكي صاحب «31 سنة» لاعب الأهلي طرابلس السابق، جاء بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية وأعضاء لجنة التعاقدات، وعدد من قدامى الرياضيين وجمهور النادي.

وتحصل التريكي على العديد من البطولات منها بطولة ليبيا مع أواسط الأهلي طرابلس، ولعب مع منتخب ليبيا تحت «20»، وكذلك المنتخب الأولمبي، ونال معه القلادة البرونزية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2009 ببيسكارا.

وحصل التريكي على بطولة ليبيا مع الأهلي طرابلس للموسم الرياضي 2016 و2018، ومثل فرسان المتوسط في العديد من المناسبات، ويعتبر التريكي من أبرز لاعبي خط الوسط في ليبيا.