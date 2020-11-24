بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 12:13 صباحا
تدريبات منتخب الشباب. (المركز الإعلامي)

يواصل المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا تدريباته بمعسكره التدريبي بمدينة طبرق، في ظل تساقط الأمطار بغزارة، وذلك استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا بتونس منتصف شهر ديسمبر المقبل، المؤهلة إلى كأس أفريقيا للشباب «موريتانيا 2021».

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم، على موقع «فيسبوك» عددًا من الصور التي توثق تحدي لاعبي المنتخب للطقس الشتوي السيئ واستمرارهم في التدريبات بمعسكرهم .

وكان منتخب الشباب تحت 20 عامًا وصل لمدينة طبرق، فجر الخميس الماضي، وبدأ مرانه الأول يوم الجمعة الماضي على ملعب نادي الصقور.

ويستعد منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أفريقيا للشباب، التي تضم منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب، بجانب ليبيا، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى كأس أمم أفريقيا «موريتانيا 2021».

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