13 فريقا في دوري السلام لقدامى القدم بزوارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 19 نوفمبر 2020, 03:08 مساء
جانب من منافسات بطولة قدامى كرى القدم (بوابة الوسط)

أكد رئيس جمعية قدامى الرياضيين بنادي الجزيرة زوارة علي الطرمال، أن عدد المشاركين في دوري السلام لقدامى الرياضيين بنادي الجزيرة، وصل إلى 13 فريقا تم توزيعها عن طريق القرعة إلى ثلاث مجموعات.

ضمن المجموعة الأولى فرق إبن زيدون والعروبة والطلائع والأولمبي والمسيرة، وتشكلت المجموعة الثانية من أساريا والجزيرة وصقور العلالقة والسكة. واحتوت المجموعة الثالثة فرق  شاطئ تليل والمستقبل والوفاق صبراتة ورفيق.

وأضاف الطرمال أن المسابقة ستنطلق السبت 28 نوفمبر الجاري بملعب إدريس أبوعجاجة بزوارة، وبرعاية شركة الموشر للاستشارات والتدريب.

وعن نظام المسابقة أوضح الطرمال في المرحلة الأولى: تتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري «ذهاب فقط» والمرحلة الثانية بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة وبمشاركة أول الترتيب في كل مجموعة، ويضاف إليها أفضل ترتيب ثان من بين المجموعات الثلاث، والفائزان في نصف النهائي يلتقيان لتحديد بطل المسابقة والخاسران لتحديد الترتيب الثالث.

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