تفاصيل جدول أعمال مجلس إدارة «الأولمبية الليبية»

الأولمبية الليبية. (إنترنت)

كشفت اللجنة الأولمبية الليبية عن جدول أعمال مجلس إدارتها، الذي سيعقد الأحد 22 نوفمبر الجاري، بقاعة اجتماعات اللجنة الأولمبية بشارع عمر المختار بطرابلس.

وعلمت «بوابة الوسط» أن جدول الأعمال يتضمن 21 بندا، وهي التأكيد على توافر النصاب القانوني للاجتماع، واعتماد مقترح جدول الأعمال، وعرض ومناقشة ردود اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص الشكوى المقدمة من النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عرض بحق النائب الأول لرئيس الأولمبية الليبية المقدمة من رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اتحادات رفع الأثقال والتنس والجمباز والمبارزة والتجديف والترايثلون.

وأيضا عرض الشكوى المقدمة بحق رئيس الاتحاد الليبي للرماية من رئيس «الأولمبية الليبية»، والأمين العام للجنة الأولمبية، ورئيس الاتحاد الليبي للمبارزة، ومن ضمن البنود أيضا مناقشة ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق بخصوص الشكاوى المقدمة من نائب الرئيس والأمين العام وعضو المكتب التنفيذي للرماية ضد رئيس الاتحاد العام وأمين الصندوق.

وعرض أعمال مكاتب الاستثمار والمشروعات والقوانين بالأولمبية الليبية لسنة 2019-2020، ومراجعة الحساب الختامي والتقرير المالي للسنة المالية المتبقية 31-12-2019 بعد فحصه ومراجعته من قبل المراجع الخارجي، تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مراجعة الميزانية التقديرية للعام 2021، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية.

بالإضافة إلى دراسة مقترحات إضافة تسمية على شعار اللجنة الأولمبية الليبية، والنظر في طلبات البيع أو التنازل عن أصول منقولة، تتمثل في مركبات آلية سلمت لغرض استعمالها الخاص وتجاوزت العمر الافتراضي.

وعلى طاولة الاجتماع أيضا عرض أعمال لجان تنقيح اللائحة المالية للجنة الأولمبية الليبية، ولجنة تنقيح النظام الأساسي للجنة الأولمبية ولجنة إعداد رؤية للاهتمام بالرياضيين المتميزين، ولجنة إعداد لائحة شؤون الموظفين، ولجنة إعداد الهيكل التنظيمي للجنة الأولمبية، بالإضافة إلى عرض الاتحادات المنتخبة حديثا، والتأكد من تحقيقها شروط العضوية، تمهيدا لقبول عضويتها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وهي اتحادات التجديف والإسكواش والرياضات الإلكترونية والترايثلون والريشة الطائرة.

بالإضافة إلى عرض موضوع تأسيس لعبة الكاراتيه جينرال، وعرض تأسيس لعبة التك بول وبارا بول، وتأسيس لعبة كرة القدم الاستعراضية، وتأسيس لعبة الخماسي.

كما سيناقش مقترح إنشاء مكاتب خدمية للجنة الأولمبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، وأيضا فرع للأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الجنوبية، ويختتم الاجتماع بتحديد موعد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية.