مدرسة الفروسية بطرابلس تجهز لبطولة قفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 12 نوفمبر 2020, 02:34 مساء
منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو الاتحاد الليبي للفروسية إبراهيم عقيلة، أن مدرسة الفروسية بطريق المطار بطرابلس تجهز لبطولة فروسية قفز الحواجز يومي 20/ 21 نوفمبر الجاري.

وأضاف عقيلة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن باب المشاركة مفتوح لجميع مدارس ونوادي فروسية قفز الحواجز فى ليبيا.

وعن برنامج البطولة قال عقيلة اليوم الأول الجمعة 20 نوفمبر: «ستقام مباراتان الأولى لفئة الناشئين (أخطاء وزمن) ارتفاع الحواجز 70 / 90 سنتيمترا، والمباراة الثانية للفئة المفتوحة (أخطاء وزمن) ارتفاع الحواجز  90 /  100 سنتيمتر.

وفي اليوم الثاني السبت 21 نوفمبر المباراة الأولى للمبتدئين (خروج المخطي) ارتفاع الحواجز 50 / 60 سنتيمترا، وتعقبها مباراة الفئة الكبيرة (تمايز) ارتفاع الحواجز 110 /  120 سنتيمترا.

 واختتم عقيلة أن البطولة ستتخللها عروض للفروسية الشعبية، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين في عروض الفروسية إلى قرابة 1000 فارس من كافة المدن الليبية.

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