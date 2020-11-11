القرقني يواصل الاستعداد لبطولة «مستر أولمبيا» للأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 12:42 صباحا
كمال القرقني. (إنترنت)

حيا رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، عادل القريو، شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول، الراعي الرسمي لبطل الأجسام العالمي كمال القرقني، المتوج بكأس وذهبية «مستر أولمبيا» للعام 2019، على دعمهم وتحفيزهم ورعايتهم للبطل القرقني، سفير رياضة بناء الأجسام الليبية، وللسنة الثانية على التوالي.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قال القريو: «إن البطل العالمي القرقني بدأ الاستعداد للمنافسة على لقبه من خلال معسكره المطول بإنجلترا، تلاه معسكر استعداد ثانٍ بتركيا، وحاليًا متواجد في معسكره بأميركا حتى موعد البطولة».

يذكر أن بطولة مستر أولمبيا العالميه تشهد مشاركة أبطال عالميين، من بينهم كمال القرقني ممثلا عن ليبيا، بجانب المنافس القوي هادي جوبان من إيران، وأحمد شكناني من الكويت، وسامي الحداد من البحرين، وفهد هزازي من السعودية، وأبطال من أمريكا.

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