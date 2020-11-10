بعثة أكاديمية ليبيا لكرة القدم تتوجه إلى مصر

بعثة أكاديمية ليبيا لكرة القدم. (إنترنت)

توجهت اليوم إلى مصر، عن طريق البر، بعثة منتخب ليبيا لأكاديمية كرة القدم، للمشاركة في بطولة العرب الأولى لمنتخبات أكاديميات كرة القدم التي ستقام بالقاهرة بداية من الخميس 12 نوفمبر.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن الوفد الليبى يترأسه نبيل مصباح، ويضم المدير الفني سعد عوض، ومدرب الحراس طاهر منصور، والإداري أبوبكر شاهين، واللاعبين أحمد طالب ومحمد فضيل ويوسف فتحي وسالم نوري وزياد سالم وحامد فهمي وعبدالناصر محمد ويوسف إسماعيل وخيرالله جمعة.

يذكر أن البطولة ستشهد مشاركة منتخبات ليبيا وسورية وجنوب السودان، ومصر البلد المستضيف.