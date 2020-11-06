المنتخب يبدأ مرحلة التحضيرات الأخيرة بمصر استعدادا لغينيا

المنتخب الليبي لكرة القدم . (أرشيفية: بوابة الوسط)

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم الخميس، تدريباته وتحضيراته الأخيرة بمعسكره التدريبي بالقاهرة، الذي سيكون آخر محطة للفريق قبل أقل من أسبوع من موعد مواجهتي غينيا الاستوائية خلال يومي الحادي عشر والسادس عشر من الشهر الجاري باستاد السلام الدولي بالقاهرة، وملعب مدينة مالابو، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وعاد المنتخب الوطني ليستأنف نشاطه وتدريباته الأخيرة بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع عن أول وآخر مباراة وتجربة ودية دولية خاضها الفريق أمام منتخب جزر القمر التي خسر نتيجتها بهدفين لهدف خلال معسكر الفريق بتونس في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، ولعل الجديد خلال معسكر مصر الحالي هو دعوة وحضور ستة عشر لاعبا محترفا سيعتمد عليهم المرجيني بشكل كبير لجاهزيتهم في ظل استمرار توقف المسابقات المحلية، سيبدأ وصولهم تباعا إلى معسكر القاهرة بداية من يوم الأحد المقبل قادمين من ملاعب وبلدان مختلفة.

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وسيتواصل معسكر الفريق القصير حتى موعد مباراة ذهاب الجولة الثالثة بالقاهرة بقيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني، في أول ظهور وامتحان رسمي له على واجهة الكان، وستشهد مواجهتا غينيا الاستوائية عودة النجم المحترف أحمد بن على نجم كرتوني الإيطالي، لقيادة الفرسان في ظهوره الأول بقميص المنتخب الأول بعد عودته لدوري الأضواء بملاعب إيطاليا.

فيما أصبح من المؤكد عدم تمكن الثنائي المحترف محمد المنير نجم لوس أنجليس الأميركى وإسماعيل التاجوري نجم نيويورك سيتي الأميركي، من الالتحاق بمعسكر القاهرة نظرا لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المدرب الوطني علي المرجيني، المدير الفني لفرسان المتوسط، كان أعلن قائمة المنتخب الأول لكرة القدم، التي ستخوض مواجهتي غينيا الاستوائية، والتي ضمت 15 لاعبا محترفا، وهم: أحمد بن علي – المعتصم المصراتي – المعتصم الصبو – محمد بالتمر – حمدو الهوني – محمد صولة – مؤيد اللافي – محمد الترهوني – سند الورفلي – السنوسي الهادي – عبدالله داقو – محمد المنير – مفتاح طقطق – بدر حسن – إسماعيل التاجوري.

إضافة إلى عشرة لاعبين محليين أعلن المرجيني وجهازه الفني استدعاءهم لقائمة المنتخب الوطني وهم: علي معتوق (الأهلي طرابلس)، وصلاح فكرون (النصر)، وطاهر بن عامر (الأهلي بنغازي)، وربيع شادي (الاتحاد)، ومحمد المكاري المعروف بطلحة رزق (الأهلي طرابلس)، ومعتز المهدي (الأهلي طرابلس)، وخالد مجدي (الأهلي طرابلس)، وفتحي الطلحي (النصر) وعبدالحكيم التركي (الأهلي طرابلس)، وأحمد عزاقة (المدينة).

يذكر أن المنتخب التونسى يتصدر لائحة ترتيب فرق المجموعة العاشرة برصيد ست نقاط جمعها من انتصارين على حساب غينيا الاستوائية خارج ملعبه وفوز على ملعبه على حساب المنتخب الليبي، وسيواجه المنتخب التونسي في الجولتين المقبلتين منتخب تنزانيا الذي يتساوى في المرتبة الثانية مع المنتخب الوطني برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب غينيا الاستوائية آخر ترتيب المجموعة بلا نقاط من خسارتين.