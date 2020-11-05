الطويل: نجهز لعودة نشاط الكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 05 نوفمبر 2020, 03:27 مساء
الطويل في اجتماع بالاتحاد الليبي للكرة الحديدية. (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية عقد الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل أنه ناقش في اجتماعه مع لجانه العاملة التحكيمية والتدريبية والطبية وسبل عودة النشاط الرياضي وفق البرتوكول العام الذي أصدرته لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وأضاف الطويل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاتحاد العام سيدعم جميع الأندية المهتمة بلعبة الكرة الحديدية بكل المواد والتجهيزات الطبية والوقائية من جاءحة كورونا.

وفي سياق متصل مثل محمود الطويل الاتحاد العربي للكرة الحديدية في اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضية العربية عبر الاتصال المرئي برئاسة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيس اتحاد الاتحادات العربية.

وقال الطويل اطلع الحاضرون في بدايته على توصيات مؤتمر الاتحادات الرياضية العربية الذي عقد بدبي ديسمبر 2018، وتم اعتماد توصيات مؤتمر أمناء الاتحادات الرياضية العربية المنعقد في يوليوالماضي واعتماد النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية، والموافقه على انصمام الاتحاد العربي لرياضات الجيت كودو، كما تم استعراض مقترحات الاتحادات العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
كريستيانو رونالدو يطلب الرحيل عن «يوفنتوس».. ويقترب من هذا النادي
رياضة عالمية
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
بسبب شح الطلب والنفط الليبي.. «أوبك» لا تستبعد تأجيل زيادة الإنتاج في بداية 2021
ليبيا
هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»