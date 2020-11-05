الطويل: نجهز لعودة نشاط الكرة الحديدية

الطويل في اجتماع بالاتحاد الليبي للكرة الحديدية. (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية عقد الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل أنه ناقش في اجتماعه مع لجانه العاملة التحكيمية والتدريبية والطبية وسبل عودة النشاط الرياضي وفق البرتوكول العام الذي أصدرته لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وأضاف الطويل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاتحاد العام سيدعم جميع الأندية المهتمة بلعبة الكرة الحديدية بكل المواد والتجهيزات الطبية والوقائية من جاءحة كورونا.

وفي سياق متصل مثل محمود الطويل الاتحاد العربي للكرة الحديدية في اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضية العربية عبر الاتصال المرئي برئاسة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيس اتحاد الاتحادات العربية.

وقال الطويل اطلع الحاضرون في بدايته على توصيات مؤتمر الاتحادات الرياضية العربية الذي عقد بدبي ديسمبر 2018، وتم اعتماد توصيات مؤتمر أمناء الاتحادات الرياضية العربية المنعقد في يوليوالماضي واعتماد النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية، والموافقه على انصمام الاتحاد العربي لرياضات الجيت كودو، كما تم استعراض مقترحات الاتحادات العربية.