اللجنة البارالمبية تعقد اتفاقية شراكة مع شركة «السهم للنقل»

اتفاق بين اللجنة البارالمبية وشركة «السهم للنقل». (إنترنت)

وقعت اللجنة البارالمبية، مساء أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شركة «السهم للنقل السريع»، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الاتفاقية عبر رئيس اللجنة البارالمبية، خالد الرقيبي، عن شكره العميق للشركة ولكل الخدمات التي ستقدمها لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من دعم ونقل الفرق والمنتخبات الوطنية وتخفيض في تذاكر السفر من الشركة.

ومن جانبه عبر مدير شركة السهم، أبوبكر قرمان، عن استعداد الشركة للتعاون ودعم هذه الشريحة المهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أن حافلات الشركة مجهزة بأحداث التجهيزات التي تتوافق مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع.