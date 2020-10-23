النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تكلف مديرا تنفيذيا جديدا

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 11:00 صباحا
الناطق باسم النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين فتحي حمزة. (الوسط)

كلف الإعلامي، محمود جبران، بمهمة المدير التنفيذي للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في ليبيا، بالإضافة إلى اختيار مدينة طرابلس مقرا للمكتب التنفيذي للنقابة.

وقال الناطق، فتحي حمزة، لـ«بوابة الوسط» الجمعة «في إطار التنظيم وتوسيع العمل على كل ربوع ليبيا بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين جرى الاتفاق على ملء فراغ المكتب التنفيذي بالنقابة وتحديد مقره بمدينة طرابلس». 

وأضاف: «النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تجمع كل الزملاء الإعلاميين الرياضيين من مختلف ربوع ليبيا وتشمل أكثر من ١٢ فرعا وتنسيقية والعمل يجب أن يتوزع على كل المدن».

ولفت حمزة إلى أن «فرع النقابة بطرابلس يعتبر أكبر فروع النقابة لما يمثله من عدد أكبر من شريحة الإعلاميين الرياضيين».

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