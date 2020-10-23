جماهير نادي دارنس ترفض أي «تغيير إداري» إلا عبر الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 12:41 مساء
جماهير دارنس خلال قراءة بيانهم من أمام مقر النادي. (الوسط)

أعلنت جماهير نادي دارنس بمدينة درنة، رفضها أي «تغيير إداري» في النادي إلا عبر الانتخابات التي تمنوا إجراءها في موعد لا يتجاوز «شهر ديسمبر المقبل».

وأكدت جماهير النادي في بيان أصدرته مساء الخميس من أمام مقر النادي أنه في «الظروف الاستثنائية وعدم التمكن من إجراء الانتخابات لا يتم أي تغيير إداري إلا بموافقة وتزكية الجمعية العمومية ورئاستها القائمة والمنتخبة عبر صناديق الاقتراع».

كما أكدت جماهير دارنس أن «نادي دارنس للجميع وبالجميع، ويفتح ذراعيه للسواعد الراغبة في العمل من أجل تطور هذه المؤسسة العريقة».

يذكر أن نادي «دارنس» من أبرز الأندية الليبية ويشارك في مختلف المسابقات الرياضية على مستوى ليبيا وقدم الكثير من المواهب في مختلف الألعاب، كما تميز بنشاطه الثقافي والاجتماعي ويحظى بمساندة كبيرة من جماهير مدينة درنة ومحيطها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن.. اتهامات شخصية وجدل حول صناعة النفط والعنصرية
دولى
«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»
دولى
استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة
ليبيا
باشاغا: وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية
ليبيا
بطريقة طريفة.. فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن
منوعات
«المركزي» في بنغازي يرصد إهمالا في أنظمة الرقابة داخل مصارف المنطقة الشرقية
ليبيا
لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أكثر الأماكن خطورة للإصابة بـ«كورونا»