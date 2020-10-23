جماهير نادي دارنس ترفض أي «تغيير إداري» إلا عبر الانتخابات

جماهير دارنس خلال قراءة بيانهم من أمام مقر النادي. (الوسط)

أعلنت جماهير نادي دارنس بمدينة درنة، رفضها أي «تغيير إداري» في النادي إلا عبر الانتخابات التي تمنوا إجراءها في موعد لا يتجاوز «شهر ديسمبر المقبل».

وأكدت جماهير النادي في بيان أصدرته مساء الخميس من أمام مقر النادي أنه في «الظروف الاستثنائية وعدم التمكن من إجراء الانتخابات لا يتم أي تغيير إداري إلا بموافقة وتزكية الجمعية العمومية ورئاستها القائمة والمنتخبة عبر صناديق الاقتراع».

كما أكدت جماهير دارنس أن «نادي دارنس للجميع وبالجميع، ويفتح ذراعيه للسواعد الراغبة في العمل من أجل تطور هذه المؤسسة العريقة».

يذكر أن نادي «دارنس» من أبرز الأندية الليبية ويشارك في مختلف المسابقات الرياضية على مستوى ليبيا وقدم الكثير من المواهب في مختلف الألعاب، كما تميز بنشاطه الثقافي والاجتماعي ويحظى بمساندة كبيرة من جماهير مدينة درنة ومحيطها.