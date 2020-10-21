نقاط متعددة في اجتماع رئيس هيئة الرياضة بمديري الفروع

اجتماع رئيس هيئة الرياضة بمديري الفروع. (إنترنت)

عقد رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري، اليوم، بصالة اجتماعات الهيئة بطرابلس اجتماعا موسعا، مع مديري مكاتب فروع الهيئة، بحضور مدير مكتب شؤون الفروع بالهيئة عبدالرزاق ملوس، و17 من مديري الفروع من مختلف مناطق ليبيا.

وحسب صفحة هيئة الشباب والرياضة على «فيسبوك» فإن الاجتماع تركز على تفعيل دور الفروع ومهامها واختصاصاتها، وتذليل كل الصعاب التي تواجهها.

ونوقشت أيضا آليَّة تفويض بعض الاختصاصات للفروع وعرض الخطط والبرامج الخاصة بالفروع والمكاتب لسنة 2021 والميزانية المقترحة لها، كما تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع دوريا والاجتماع القادم سيعقد في 22 نوفمبر القادم.