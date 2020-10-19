إصابة وليد السباعي بفيروس «كورونا»

وليد السباعي. (إنترنت)

تعرض لاعب الأهلي طرابلس، والمنتخب الوطني السابق وليد السباعي للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وكان وليد السباعي تم اختياره من ضمن الطاقم الفني الذي يدرب فريق الأهلي طرابلس حاليًا وباشر التدربيات معهم بصفته إداري الفريق من حوالي عشرة أيام.

وأكد أحد أصدقاء اللاعب السابق أن السباعي حالته الصحية جيدة، وأنه رهن الحجر الإجباري في منزله.

الوسط الرياضي والرياضيون القدامى وصفحات التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» توجهوا جميعا بالدعاء بالشفاء العاجل للاعب الخلوق وليد السباعي اللاعب السابق في فريق الأهلي طرابلس، حيث كان من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، وحقق مع الأهلي طرابلس العديد من الألقاب، وقد سجل عدة أهداف مع المنتخب آخرها هدفه ضد منتخب السعودية.