الأهلي بنغازي يخوض تدريباته دون الطاقم الصربي

باشر فريق الأهلي بنغازي، أمس الثلاثاء، تدريباته بعد توقف لأكثر من سنة ونصف السنة، في ملعبه بحي الزيتون، دون حضور الجمهور الرياضي، حسب قرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا».
وأشرف على تدريب الفريق المدرب الوطني عمر أجعودة، والمعد البدني أحمد أبوخشيم، لحين توجه الفريق بعد أيام لمعسكر خارجي ليتسلم دفة التدريب الطاقم الصربي الجديد، الذي تعاقدت معه إدارة النادي بقيادة المدرب الصربي ديغان أرسوڤ لمدة ثلاثة مواسم، والطاقم المساعد له، المكون من ميلك ماركو مساعدا أول وأنيس الربيعي مساعدًا ثانيًا، وكيرشك ألكسندر معدًا بدنيًّا وستيفان رادولوفيتش مدرب حراس مرمى، وفلاديمير أنتونوفيتش طبيبًا للفريق.
وحسب صفحة النادي على «فيسبوك» فإن إدارة النادي عقدت اجتماعا مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا»، وتم الاتفاق على تحديد يوم قبل سفر الفريق للمعسكر الخارجي، لحضور الجماهير التدريبات في احتفالية خاصة بوداع الفريق ودعمه استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.