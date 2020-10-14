الأهلي بنغازي يخوض تدريباته دون الطاقم الصربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 08:41 مساء
الأهلي بنغازي يخوض تدريباته. (إنترنت)

باشر فريق الأهلي بنغازي، أمس الثلاثاء، تدريباته بعد توقف لأكثر من سنة ونصف السنة، في ملعبه بحي الزيتون، دون حضور الجمهور الرياضي، حسب قرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا».

وأشرف على تدريب الفريق المدرب الوطني عمر أجعودة، والمعد البدني أحمد أبوخشيم، لحين توجه الفريق بعد أيام لمعسكر خارجي ليتسلم دفة التدريب الطاقم الصربي الجديد، الذي تعاقدت معه إدارة النادي بقيادة المدرب الصربي ديغان أرسوڤ لمدة ثلاثة مواسم، والطاقم المساعد له، المكون من ميلك ماركو مساعدا أول وأنيس الربيعي مساعدًا ثانيًا، وكيرشك ألكسندر معدًا بدنيًّا وستيفان رادولوفيتش مدرب حراس مرمى، وفلاديمير أنتونوفيتش طبيبًا للفريق.

وحسب صفحة النادي على «فيسبوك» فإن إدارة النادي عقدت اجتماعا مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا»، وتم الاتفاق على تحديد يوم قبل سفر الفريق للمعسكر الخارجي، لحضور الجماهير التدريبات في احتفالية خاصة بوداع الفريق ودعمه استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

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