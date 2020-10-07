إصابات «كورونا» تواصل ضرب المنتخب الوطني قبل ودية توغو غدا

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كمال الترهوني، نتيجة تحاليل لاعبي المنتخب التي أُجريت لهم قبل خوض أولى مبارياته الودية أمام منتخب توغو، في إطار معسكر الفرسان المغلق بمدينة سوسة التونسية.

وقال الترهوني في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن جميع عينات لاعبي المنتخب جاءت سلبية باسثتناء الثنائي طلحة رزق المحترف في صفوف «الاتحاد المنتسيري»، وأنس المصراتي، حيث جاءت العينة الخاصة بهما إيجابية لتتأكد إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد».

ونفى الترهوني في تصريحاته ما تردد حول تأجيل مباراة المنتخب غدًا، مشيرًا إلى أن الأمور طيبة وأن هناك اجتماعًا بهذا الخصوص.

يذكر أن فيروس «كورونا» ضرب بعض لاعبي المنتخب، ومنهم علاء القداجير ومحمد التهامي قبل معسكر زوارة، والمعتصم الصبو مع فريق الاتحاد «المنتسير» والهادي السنوسي مع فريق «العربي» الكويتي.

وتأكد غياب عدة لاعبين عن معسكر تونس هم كل من سند الورفلي ومحمد الترهوني ومفتاح طقق ومحمد صولة ومعتز المهدي وخالد مجدي لأسباب مختلفة.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته بمعسكره التدريبي بمدينة سوسة التونسية على فترتين، صباحية ومسائية، بإشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني، ومساعده أحمد السنفاز، ومفتاح غزالة مدربًا لحراس المرمى ومفتاح طوير معد بدني، وأيوب القبلاوي فني إحصاءات.