البوزيدي يعلن عن قرب إعلان تشكيل لجنة تسييرية لنادي ترهونة

عصام البوزيدي. (إنترنت)

أعلن عصام البوزيدي، رئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة بترهونة، عن قرب إعلان تشكيل لجنة تسييرية لنادي ترهونة، الذي يعد نادي مدينة ترهونة وله نشاطه الرياضي المعروف بعد تأخر إجراءات القرار.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه طالب هيئة الشباب والرياضة بتفعيل المدن الرياضية بترهونة وبني وليد ومسلاتة، وهي المدن الرياضية التي تتبع مكتب الشباب والرياضة ترهونة.

وأوضح: «تلقينا وعودا من رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بصيانة وتفعيل هذه المدن، التي تقع في مدن مهمة وستسهم في إحياء النشاط الرياضي وذلك في اجتماع مهم معه».