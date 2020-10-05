الاتحاد العربي للتايكواندو يواصل عقد اجتماعاته

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 09:47 مساء
محمد بيت المال في إحدى اجتماع تأسيس اتحاد التايكواندو «itf» . (إنترنت)

يواصل الاتحاد العربي للتايكواندو عقد اجتماعاته عبر «زووم أونلاين» بحضور جراند ماستر ميشيل ظاهر، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأسترالي مع مندوبي الدول العربية الاجتماع العادي السنوي، وحضر جانبا من الاجتماع جراند ماستر بول ويلير رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو itf.

وقال ممثل ليبيا في الاتحاد العربي itf  محمد بيت المال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن نائب رئيس الاتحاد الدولي ميشيل ظاهر عرض خلال هذا الاجتماع بنود جدول الأعمال، وجاء أهمها: طريقة تعليم دخول المنظومة الدولية، والتقيد والعمل بالمواثيق الرياضية، ومقترح تنظيم بطولة عربية أونلاين، وما يستجد من أعمال.

وأضاف بيت المال أن جراند ماستر ميشيل ظاهر رحب في كلمته بجميع الحضور، وعلى تلبيتهم دعوة الاجتماع الذي من شأنه أن يسهم في تطوير اللعبة داخل الوطن العربي ثم تطرق للبند الأول للمنظومة الرياضية.

وقام ظاهر بالتعريف بإحدى الشخصيات الرياضية داخل أروقة الاتحاد الدولي والمسؤولة عن نظام التسجيل الإلكتروني ايزابيلا، والتي بدورها قامت بالتعريف عن كيفية تسجيل أسماء المنتسبين للاتحادات الوطنية من رياضيين ومدربين وحكام وغيرها من الجوانب التعليمية حتي يتمكن كل عضو بتسهيل عملية التسجيل واعتمادها من قبل الاتحاد الدولي.

وفي البند الثاني اتباع المواثيق الرياضية، تحدث رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو جراند ماستر بول ويلير، عن أهمية ودور الميثاق الرياضي والعمل به وتعريفه للمدربين حتي نستطيع أن نخلق جيلا يقدس، ويحترم النظم الرياضية مما يساعد على تبادل الأخلاق الرياضية بين جميع الرياضيين والاحترام داخل وخارج الأوساط الرياضية.

وعن البند الثالث، مقترح تنظيم بطولة عربية، قال الماستر محمد أبورميلة مندوب فلسطين وعرض المقترح المعد من قبله، والماستر محمد جوداري مندوب المغرب لتنظيم بطولة العرب الأولى عبر زووم أونلاين ورحب بالمقترح كل من رئيس الاتحاد الدولي ونائبه ميشيل ظاهر على أن يتم تشكيل لجان فنية للبطولة وتحديد موعد لإقامة العرس الرياضي، ومن نفس اليوم انتهى الاجتماع الذي دام أكثر من ثلاث ساعات.

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