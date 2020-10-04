رئيس اتحاد بناء الأجسام السابق: تشكيل تجمع لكشف تجاوزات المشهد الرياضي

عزالدين جرناز رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق لبناء الأجسام. (إنترنت)

أعلن عزالدين جرناز، رئيس الاتحاد الليبي السابق لبناء الأجسام، تشكيل تجمع رياضي يضم شخصيات رياضية فاعلة من عدة شرائح بهدف تنوير الرأي العام الرياضي، وكشف التجاوزات التي تحصل بالمشهد الرياضي.

وقال جرناز في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الشخصيات الموجودة بهذا التجمع معروفة ومشهود لها، وهي خبرات رياضية ولديها الحجة والإقناع وأغلبها تفهم باللوائح.

وأضاف: «ولن تسكت عن الاختراقات التي تحصل بالرياضة وآخرها في اللجنة الأولمبية الليبية التي تقوم بتشكيل اتحادات ولجان فنية بهدف كسب أصواتهم في الانتخابات القادمة لاستمرار بعض الأشخاص في المشهد الأولمبي، وكل ذلك يتم في خرق واضح للوائح».