عمار: الاتحاد العسكري استبعد ظلما من عمومية الملاكمة

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أبدى مدرب الاتحاد العسكري عبدالحكيم عمار، استغرابه من استبعاد ناديه من عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للملاكمة.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هل يستحق نادي بحجم الاتحاد العسكري أن يستبعد من الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للملاكمة؟ رغم أن نشاطه في لعبة الملاكمة متواصل على مدى ثماني سنوات متتالية في جميع المسابقات المحلية التي أقيمت في كل المدن الليبية، وصالة الاتحاد العسكري كانت الوحيدة التي تحتضن كل أنشطة اللعبة قبل تسليمها للجنة التسيرية».

وأضاف: «هل يستحق نادي الاتحاد العسكري هذا الاستبعاد والإقصاء بعدما انضم ملاكموه في صفوف المنتخبات الليبية (الناشئين والأواسط والأكابر)، ورغم سدادنا الاشتراكات السنوية كاملة وتمثيلنا للعبة الملاكمة في مختلف المحافل محليا وقاريا وعربيا ودوليا، ومن بينها البطولة العربية بلبنان 2013، وبطولة أفريقيا بتونس 2015، والبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالسنغال، وفي البطولات الدولية الودية بتونس».

وأوضح: «أبطال الاتحاد العسكري مثلوا ليبيا في المحافل المحلية والدولية، ومن بينهم البطل مالك الزناد وعاصم دوكو وأكرم انببه»، مطالبًا الجهات المسؤولة عن الرياضة الليبية بالنظر في موضوع ناديه المستبعد ظلما من عمومية اتحاد الملاكمة.