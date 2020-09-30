28 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب. (أرشيفية: إنترنت)

أصدرت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة منتخب الشباب تحت 20، الذي سيدخل معسكر إعداد من المرجح أن يكون في مدينة بنغازي، وذلك استعدادا لبطولة شمال أفريقيا التي ستقام في تونس.

ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما طاقم فني بقيادة المدرب عياد القاضي، ويساعده المهدي بوشاح.

وطالب الاتحاد الليبي الاتحادات الفرعية بمراسلة الأندية الواقعة كل في نطاقها، بشأن استدعاء اللاعبين للدخول في معسكر تحضيري في مدينة بنغازي في الفترة من 5 وحتى 25 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة 28 لاعبا هم:

أيمن تيهار، نصر محمد، مأب عادل، مؤيد جدور، نور الدين قليب، سند بن علي، محمد نوري، عبدالباسط أسامة، معتز جرناز، عبدالمؤمن الرحيبي، طه خليل، علي يوسف، زين الدين القطراني، معتز بالله العريبي، الزبير الزوي، الحسن الفاخري، أسامة السريط، فرج حسين، حسين طقطق، علي ميمون، أحمد الثايب، فرج خالد، الطيب العبيدي، إسلام الغناي، المعتصم سالم، محمد عادل، معاذ عبدالحميم، عبدالمنعم ناصر.