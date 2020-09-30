28 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 06:41 مساء
منتخب الشباب. (أرشيفية: إنترنت)

أصدرت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة منتخب الشباب تحت 20، الذي سيدخل معسكر إعداد من المرجح أن يكون في مدينة بنغازي، وذلك استعدادا لبطولة شمال أفريقيا التي ستقام في تونس.

ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما طاقم فني بقيادة المدرب عياد القاضي، ويساعده المهدي بوشاح.

وطالب الاتحاد الليبي الاتحادات الفرعية بمراسلة الأندية الواقعة كل في نطاقها، بشأن استدعاء اللاعبين للدخول في معسكر تحضيري في مدينة بنغازي في الفترة من 5 وحتى 25 أكتوبر المقبل. 

وضمت القائمة 28 لاعبا هم: 

أيمن تيهار، نصر محمد، مأب عادل، مؤيد جدور، نور الدين قليب، سند بن علي، محمد نوري، عبدالباسط أسامة، معتز جرناز، عبدالمؤمن الرحيبي، طه خليل، علي يوسف، زين الدين القطراني، معتز بالله العريبي، الزبير الزوي، الحسن الفاخري، أسامة السريط، فرج حسين، حسين طقطق، علي ميمون، أحمد الثايب، فرج خالد، الطيب العبيدي، إسلام الغناي، المعتصم سالم، محمد عادل، معاذ عبدالحميم، عبدالمنعم ناصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشييع أمير الكويت الراحل عقب وصول جثمانه من أميركا
عربى
الخطوط الجوية الأفريقية توقف رحلاتها إلى مطار سبها
ليبيا
مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد
ثقافة وفن
ضبط ليبيين بحوزتهما 400 قرص مخدر «إكستاسي» بمنطقة قدح
ليبيا
البعثة الأممية تعلن توصيات المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في الغردقة
ليبيا
خلافات أفريقية أميركية مفاجئة تجهض تسمية مبعوث أممي إلى ليبيا
ليبيا
الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد.. رسميا
عربى
وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
عربى
لماذا لا يزال معدل الوفاة بـ«كورونا» لغزا يحير العلماء؟
طب وصحة
فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»