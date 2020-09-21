بدء دورة أساسيات الإعلام الرياضي بمدينة زوارة

بدء دورة أساسيات الإعلام الرياضي بمدينة زوارة. (إنترنت)

انطلقت صباح اليوم الاثنين، بقاعة قصر الضيافة بمدينة زوارة، دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي يقيمها ويشرف عليها مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية.

ويشارك في الدورة عدد من الإعلاميين الرياضيين الشباب ضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي أقامتها اللجنة الأولمبية الليبية في مدن البيضاء وطبرق وأجدابيا ومدينة الأبيار، في إطار مساهمتها لتطوير الكوادر الإعلامية الوطنية خصوصا الشابة منها، وسوف تتواصل هذه الدورات في مدن أخرى من جنوب وغرب وشرق البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام السيد محمود الغرابلي إن الترتيبات لهذه الدورة سارت بشكل جيد، مشيرًا إلى أنها ستتضمن عدة محاضرات بالاستعانة بعدد من الأساتذة الأكاديميين لأجل تقديم المفيد والجديد في عالم وعلوم الإعلام الرياضي.