الإعلان عن مراحل العملية الانتخابية للاتحاد الليبي للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 20 سبتمبر 2020, 06:51 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت اللجنة الأولمبية الليبية عن شروط مراحل العملية الانتخابية، لانتخاب رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للملاكمة، وفق نظام الترشح بالقائمة الموحدة، ووفقا لشروط الترشح الواردة بالنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العامة. 

وستكون مراحل العملية الانتخابية كالآتي حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية:

- قبول القوائم وملفات المترشحين من 20 إلى 26 سبتمبر 2020. 

- الإعلان عن القوائم الأولية 27 سبتمبر 2020. 

- قبول الطعون 28 سبتمبر 2020.

- البت في الطعون 29 سبتمبر 2020.

- الإعلان عن القوائم النهائية 30 سبتمبر 2020. 

- موعد الاجتماع الانتخابي لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 1 أكتوبر 2020. 

- قبول الطعن في النتائج.. خلال 24 ساعة من انتهاء الجلسة الانتخابية.

- البت في الطعون.. خلال 24 ساعة من الانتهاء من قبول الطعون. 

- الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد.

يذكر أنه يمكن للمترشحين سحب نموذج الترشح من صفحة اللجنة الأولمبية الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا»
فيديو
بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»
طب وصحة
بولندي يتسلق أعلى مبنى في باريس
منوعات
بعد وفاة عميدة المحكمة العليا الأميركية.. توقعات بـ«معركة ضارية» على منصبها
دولى
جويلي يعلن رفضه اتفاق حفتر ومعيتيق حول النفط
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

10 آلاف استرليني غرامة على أي مخالف لقواعد الحجر الصحي في بريطانيا