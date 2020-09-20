الإعلان عن مراحل العملية الانتخابية للاتحاد الليبي للملاكمة

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت اللجنة الأولمبية الليبية عن شروط مراحل العملية الانتخابية، لانتخاب رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للملاكمة، وفق نظام الترشح بالقائمة الموحدة، ووفقا لشروط الترشح الواردة بالنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العامة.

وستكون مراحل العملية الانتخابية كالآتي حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية:

- قبول القوائم وملفات المترشحين من 20 إلى 26 سبتمبر 2020.

- الإعلان عن القوائم الأولية 27 سبتمبر 2020.

- قبول الطعون 28 سبتمبر 2020.

- البت في الطعون 29 سبتمبر 2020.

- الإعلان عن القوائم النهائية 30 سبتمبر 2020.

- موعد الاجتماع الانتخابي لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 1 أكتوبر 2020.

- قبول الطعن في النتائج.. خلال 24 ساعة من انتهاء الجلسة الانتخابية.

- البت في الطعون.. خلال 24 ساعة من الانتهاء من قبول الطعون.

- الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد.

يذكر أنه يمكن للمترشحين سحب نموذج الترشح من صفحة اللجنة الأولمبية الليبية.