الزروق يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للفروسية

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق. (أرشيفية : إنترنت)

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه كلا من الرئيس السابق للجنة التسييرية للاتحاد الليبي للفروسية إبراهيم عقيلة، وفريد السبعي المكلف حديثًا لرئاسة اللجنة التسييرية.

وأعرب الدكتور جمال الزروق عن سعادته ببوادرعودة الحياة لرياضات الفروسية، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المتبادل بمزيد من التعاون لأجل صالح اللعبة.

وأشار الزروق إلى أهمية الالتزام باللوائح والقوانين الدولية بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الدولي والعمل على إعادة التوهج للفروسية الليبية، حسب صفحة اللجنة الأولمبية.

ومن جهته توجه السبعي بالشكر لإبراهيم عقيلة، الذي بدوره أشار إلى ضرورة التفاف كل أسرة الفروسية حول اتحاد اللعبة والمساهمة في إنجاحه، مؤكدا أن التسليم والتسلم سيتم بكل مرونة، ولا سيما أنه عضو في اللجنة الجديدة.

كما أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، القرار رقم 60 بشأن إعادة تشكيل اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للفروسية برئاسة فريد السبعي، وسيكون عمل اللجنة لمدة 90 يومًا يتم خلالها العمل على إعداد النظام الأساسي وعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده، ومن ثم تحديد موعد لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي.