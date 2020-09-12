«الأهلي بنغازي» يضع اللمسات الأخيرة على مشروعه الاستثماري الضخم

جانب من اجتماع رئيس مجلس إدارة النادي «الأهلي بنغازي» خالد السعيطي في الإمارات. (تويتر)

عُقد خلال اليومين الماضين، بدولة الإمارات، اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة النادي «الأهلي بنغازي» خالد السعيطي، والشريك الاستثماري الإماراتي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع «الأهلي بنغازي الاستثماري»، المستهدف انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بالبدء في التجهيز للمرحلة الأولى من المشروع الاستثماري الضخم.

وحسب صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يعد هذا المشروع هو الأضخم على مستوى ليبيا والأول من نوعه بتكلفة مرتفعة يراد منها الحصول على عوائد متنوعة ودائمة، تسخر لبناء نادٍ نموذجي على أعلى مستوى.

يشار إلى أن هذا المشروع الاستثماري المزعم البدء فيه سيقام على عدة مراح، ويحتوي في مكوناته على ملعب دولي يسع لـ45 ألف متفرج وفندق خمس نجوم ومنتجع سياحي على شاطئ البحر، ومرافق خدمية رياضية وصحية وسكنية ستشكل نهضة عمرانية حديثة ومتطورة تعود بالنفع على أهالي مدينة بنغازي، وقفزة اقتصادية تعود على المدينة بنمو اقتصادي متسارع ووفرة في فرص العمل تكفل مستقبل أفضل لشبابها.