«الأهلي بنغازي» يضع اللمسات الأخيرة على مشروعه الاستثماري الضخم

عُقد خلال اليومين الماضين، بدولة الإمارات، اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة النادي «الأهلي بنغازي» خالد السعيطي، والشريك الاستثماري الإماراتي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع «الأهلي بنغازي الاستثماري»، المستهدف انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بالبدء في التجهيز للمرحلة الأولى من المشروع الاستثماري الضخم.
وحسب صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يعد هذا المشروع هو الأضخم على مستوى ليبيا والأول من نوعه بتكلفة مرتفعة يراد منها الحصول على عوائد متنوعة ودائمة، تسخر لبناء نادٍ نموذجي على أعلى مستوى.
يشار إلى أن هذا المشروع الاستثماري المزعم البدء فيه سيقام على عدة مراح، ويحتوي في مكوناته على ملعب دولي يسع لـ45 ألف متفرج وفندق خمس نجوم ومنتجع سياحي على شاطئ البحر، ومرافق خدمية رياضية وصحية وسكنية ستشكل نهضة عمرانية حديثة ومتطورة تعود بالنفع على أهالي مدينة بنغازي، وقفزة اقتصادية تعود على المدينة بنمو اقتصادي متسارع ووفرة في فرص العمل تكفل مستقبل أفضل لشبابها.