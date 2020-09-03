25 لاعبًا في مهرجان ماركوس للشطرنج

منافسات من الشطرنج الليبي. (إنترنت)

نظم فرعا الشطرنج بطرابلس أمس مهرجان ماركوس للشطرنج وبمشاركة 25 لاعبًا لفئات (الناشئين والكبار والإناث) وبنظام الكل بلاعب الكل وبزمن 3 دقائق مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

1- بطولة الكبار

توج بأول ️الترتيب اللاعب محمد البرغثي، وجاء فيصل الواعر ثانيًا، وصلاح الجياش ثالثا.

2- بطولة الناشئين

توج بأول ️الترتيب اللاعب حاتم أبومنجل، وجاء علي حسين، ثانيا ويوسف كشلاف ثالثًا.

3- بطولة الإناث

توجت بأول ️الترتيب اللاعبة إبرار سالم، وجاءت منى الفرجاني ثانيا وإسراء الفرجاني ثالثا.

وساهم فريق بيدق سالك في تحكيم مباريات البطولة الحكم الرئيس هاشم النعمي، وحكما الصالة ميلاد الفيتوري وعمر الفرجاني.