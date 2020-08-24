إطلاق مدرسة «وسباك التعاون للناشئين»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 أغسطس 2020, 07:18 مساء
توقيع توأمة وشراكة بين أكاديمية وسباك برشلونة لكرة القدم ونادي التعاون الرياضي. (إنترنت)

أكد رئيس «وسباك برشلونة» في شمال أفريقيا، محمد حواس، أن  مدينة أجدابيا شهدت احتفالية توقيع توأمة وشراكة بين أكاديمية وسباك برشلونة لكرة القدم ونادي التعاون الرياضي، وتم إعلان إطلاق «مدرسة وسباك التعاون للناشئين» بمدينة أجدابيا.

وأضاف حواس، فى تصريح لـ«الوسط»، أن حفل التوقيع الذي حضره كان أيضاً بحضور نائب رئيس نادي التعاون القذافي اشلبي، والمدير الفني للأكاديمية يونس اقحيزان، والطاقمين الفني والإداري بالمدرسة، بالإضافة إلى أعضاء ورجال نادي التعاون، وعدد من مواهب ونجوم قطاع الناشئين.

وألقيت في الحفل كلمات من قبل نائب رئيس نادي التعاون، ورئيس الأكاديمية، والمدير الفني، أشادت جميعها بهذه الخطوة التي ستساهم في صقل المواهب وخلق جيل ناجح تربوياً وثقافياً ورياضياً، جيل سليم صحياً وبدنياً وخلقياً يتقن مهارات كرة القدم للوصول  بهم إلى الاحترافية منذ الصِغر.

وفي الختام قال حواس إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح فروع لمدارس جديدة في أكثر من 15 مدينة في كافة مناطق ليبيا، تهتم بالبحث عن المواهب وصقلها والاهتمام بها وتقديمها إلى سوق الاحتراف المحلية والعالمية.

وستسعى إدارة الأكاديمية لدعم الطاقم المحلي بعدد من المدربين الأجانب بعد افتتاح المنافذ الجوية والبحرية التي أُغلقت بسبب انتشار وباء «كورونا» مطلع العام الجاري.

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