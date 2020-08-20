رابطة أندية طرابلس ترفض فصل الشباب عن الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 20 أغسطس 2020, 04:27 مساء
رابطة أندية طرابلس ترفض فصل الشباب عن الرياضة . (إنترنت)

أكدت رابطة أندية طرابلس الكبرى رفضها مقترح فصل الشباب عن الرياضة، خلال الملتقى الرياضي الأخوي الذي عقدته أمس الأربعاء، بجميع الأندية والمؤسسات الرياضية بالمنطقة الوسطى والغربية، تحت شعار (لا لفصل الرياضة عن الشباب) بالقاعة الأرضية بالبرج رقم 5 بذات العماد.

وكشفت المكونات الرياضية خلال هذا الملتقى رفضها التام والقاطع فصل الشباب عن الرياضة، كما أكدت تمسك أندية طرابلس والجنوب والوسطي بضرورة أن تبقى الهيئة العامة للشباب والرياضة وحدة واحدة وترفيعها إلى وزارة خصوصا بعد النجاحات التي تحققت، وحركة العمل في المشاريع المتوقفة ودعم الشباب من خلال المشاريع الصغرى ودورات التنمية.

يذكر أن الرابطة دعت جميع الأندية والأكاديميات الرياضية من رؤساء ومديري كرة القدم والمندوبين حضور هذا الملتقى للتأكيد على مطالبهم بعدم فصل الشباب عن الرياضة، مؤكدين رغبتهم لقاء المسؤولين وإبلاغهم رفضهم القاطع هذا الأمر.

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