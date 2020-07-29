تعرف إلى مجموعات مسابقة الفقيد سعد مسعود بنادي الاتحاد

رئيس نادي الاتحاد السابق الراحل سعد مسعود (أرشيفية : الإنترنت)

جرت اليوم بصالة نادي الاتحاد بمنطقة باب بن غشير بطرابلس، وبحضور رئيس نادي الاتحاد جمال الجعفري، ورئيس الجمعية العمومية ادغيم منصور ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة سالم العماري، ومندوبي الفرق المشاركة، قرعة بطولة سعد مسعود لكرة القدم لقدامى اللاعبين للعام 2020.

وينظم البطولة ويشرف عليها نادي الاتحاد، تخليدا ووفاء لرئيسه السابق الفقيد سعد مسعود، الشخصية الذي أعطى لقلعة الاتحاد الكثير، وتوجت فرق النادي في عهده بالبطولات وفي مختلف الألعاب.

ووزعت الفرق المشاركة على أربع مجموعات وفق التالي:

المجموعة الأولي، ضمت فرق الاتحاد ونجوم قرقارش وأهلي مصراتة واتحاد غريان.

والمجموعة الثانية، تشكلت من فرق المدينة واليرموك وأبوسليم والوحدة.

المجموعة الثالثة، ضمت فرق المحلة والملعب الليبي والشرطة والشارع الغربي.

المجموعة الرابعة من فرق الأولمبي وأبومليانة والشباب الوحدوي ورفيق.

يشار إلى أن الدوري ىسينطلق في أغسطس المقبل، وفي المرحلة الأولى تتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي، الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.