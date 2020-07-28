إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس «كوفيد-19»

المهاجم الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز. (الإنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة مهاجمه الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز بفيروس «كورونا المستجد».

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي: «بعد اختبارات كوفيد-19 التي تم إجراؤها أمس على فريقنا الأول لكرة القدم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، جاءت نتيجة اختبار لاعبنا ماريانو إيجابية. اللاعب في حالة صحية ممتازة ويحترم بروتوكول العزل في المنزل»، وفق «فرانس برس».

ولم يلعب دياز «26 عاما» كثيرا مع النادي الملكي هذا الموسم بسبب الإصابات التي تعرض لها والمنافسة القوية في خط الهجوم، حيث خاض خمس مباريات فقط وسجل هدفا واحدا في مرمى برشلونة «2- صفر» في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد ثوان قليلة من دخوله مكان الفرنسي كريم بنزيمة في الأول من مارس الماضي.

وبسبب العزل الصحي، لن يتمكن دياز من السفر مع ريال مدريد لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي في غياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل «1-2 ذهابا في مدريد».