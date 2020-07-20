شهداء عبد الجليل يجتاز الازدهار برباعية في «القدم المصغرة»

انضم نادي «شهداء عبدالجليل» لقائمة المتأهلين للدور نصف النهائي لبطولة كأس كرة القدم المصغرة، بعد فوزه اليوم برباعية على «الازدهار» مقابل هدف واحد.
وجاءت أهداف «شهداء عبدالجليل» جميعها في شوط المباراة الأول، بإمضاء اللاعبين أحمد الهاشمي وعلي الهوش من ركلة جزاء، وحسام أبوبكرومعاذ محمد، بينما جاء هدف «الازدهار» في الشوط الثاني بإمضاء اللاعب أيوب القضقاض.
وغدًا يستكمل عقد المتأهلين من الفائز من مباراة تجمع «شبيبة صرمان» مع «الاانتصار» بجناون، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.