شهداء عبد الجليل يجتاز الازدهار برباعية في «القدم المصغرة»

جانب من مباراة شهداء عبد الجليل والازدهار في «القدم المصغرة». (إنترنت)

انضم نادي «شهداء عبدالجليل» لقائمة المتأهلين للدور نصف النهائي لبطولة كأس كرة القدم المصغرة، بعد فوزه اليوم برباعية على «الازدهار» مقابل هدف واحد.

وجاءت أهداف «شهداء عبدالجليل» جميعها في شوط المباراة الأول، بإمضاء اللاعبين أحمد الهاشمي وعلي الهوش من ركلة جزاء، وحسام أبوبكرومعاذ محمد، بينما جاء هدف «الازدهار» في الشوط الثاني بإمضاء اللاعب أيوب القضقاض.

وغدًا يستكمل عقد المتأهلين من الفائز من مباراة تجمع «شبيبة صرمان» مع «الاانتصار» بجناون، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.