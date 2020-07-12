الهلال يحتضن اجتماع أكاديميات كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 12 يوليو 2020, 10:59 مساء
أطفال في إحدى أكاديميات كرة القدم، (الإنترنت: أرشيفية)

احتضن نادي الهلال اليوم الأحد اجتماع أكاديميات كرة القدم بمنطقة بنغازي، لدراسة المقترحات وتكوين اللجان والتجهيز لتنظيم بطولة على مستوى الأكاديميات لاختيار البارزين لمنتخب ليبيا.

حسب صفحة اتحاد الأكاديميات على «فيسبوك»، فإن الاجتماع جاء بحضور نائب رئيس الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم الدكتور فتحي المهشهش، وعضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدكتور عصام الدناع، وعضو لجنة الخبراء الفنيين بالاتحاد العربي الدكتور عبدالعزيز مديقش، ومدير مكتب الشباب والرياضة الدكتورفرج نجم، وعضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي أحمد الفيتوري ومندوبي الأكاديميات ببنغازي.

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