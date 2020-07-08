برامج وأنشطة تطوعية متعددة للشباب العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 08 يوليو 2020, 07:02 مساء
برامج وأنشطة تطوعية متعددة للشباب العربي. (إنترنت)

بدأت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي في ليبيا بخطوة استباقية بتنفيذ مخرجات اجتماعات المكتب التنفيذي ووزراء الشباب والرياضة العرب، الذي انعقد هذا الأسبوع، موضع التنفيذ، بتجميع خبرات وقامات العمل التطوعي على منصة العالم الافتراضي «zoom» عبر الإنترنت.

وأشرفت على اجتماع شارك فيه خبراء من خيرة شباب وقامات وقادة الوطن العربي الكبير الذين يهمهم التطوع وهمومه، بعيدا عن الزيف والتزييف من دول ليبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وسورية والبحرين والسعودية والكويت وعمان وفلسطين والعراق.

وخلال النقاش طرح المشاركون العديد من النقاط، من بينها وضع برامج وأنشطة تطوعية هادفة تخدم الشباب وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، والدور الذي يلعبه الشباب، ما بعد «كورونا» وفق خطط واعدة، والحث على دعم البرامج التطوعية الهادفة وفق دراسات وخطط.

وإشراك الشباب فعليا في وضع هذه الخطط والدراسات، وأيضا عرض نموذج لبرنامج تطوعي من كل دولة وإمكانية الاستفادة منه، وتعميمه على باقي الأقطار العربية.

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