جملة من المواضيع على طاولة مجلس التطوير بـ«أفريقية كرة السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 09:25 مساء
عضو لجنة التطوير بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة الليبي محمد الفاخري. (إنترنت)

انعقد أمس الاجتماع السنوي لمجلس التطوير والتنمية بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة عن طريق برنامج الزوم «عبر الإنترنت»؛ نظرًا لعدم إمكانية عقد الاجتماع بالمقر الرئيسي بساحل العاج لتفادي جائحة فيروس «كورونا».

وترأس الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السلة المدغشقري جون ميشيل، وبحضور ممثلين عن المناطق الأفريقية السبع لكرة السلة. 

وفي تصريح لرئيس لجنة التطوير والتنمية بالمنطقه الأفريقية الأولى عضو لجنة التطوير بالاتحاد الأفريقي الليبي محمد الفاخري قال: «الاجتماع تناول عديد المواضيع التي تهم كرة السلة الأفريقية من بينها موقف كل دولة الآن من العودة للنشاط في ظل انتشار فيروس كورونا». 

وشدد الاتحاد الأفريقي لكرة السلة على التقيد بتوصيات الاتحاد الدولي بضرورة عدم البدء في أي نشاط إلا بعد التأكد من الإجراءات الاحترازية، وكذلك عدم حضور الجمهور في الوقت الحالي.

وأيضًا مراجعة الدورات التطويرية التي أُقيمت في السنة الماضية للحكام والمدربين والإحصائيين والإداريين ومتابعة نتائجها، بالإضافة إلى برنامج التطوير والتنمية المدعوم من الاتحاد الدولي لكرة السلة للبلدان التي تم تطبيق البرنامج لديها، ومتابعة البرنامج الذي يطبقه الاتحاد الأفريقي family  ومدى الاستفادة منه في دعم الاتحاد بالمعدات والملاعب المتنقلة والمعسكرات، كما تم مناقشة مشروع مقترح برامج الدعم لهذه السنة في جميع المجالات لتستفيد جميع الدول الأفريقية من هذا الدعم.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة أعاد موخرًا تشكيل لجانه وجدد الثقة في الأستاذ محمد الفاخري، لرئاسة لجنة التطوير والتنمية بالمنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة وعضو مجلس التطوير والتنمية بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة ممثلًا للمنطقة الأفريقية الأولى التي تضم دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

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