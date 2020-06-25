اجتماع تحضيري لتأسيس اتحاد التايكواندو «itf»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 25 يونيو 2020, 10:57 مساء
اجتماع تحضيري لتأسيس اتحاد التايكواندو «itf» . (إنترنت)

نظم نادي بالخير الرياضي صباح الخميس الاجتماع التحضيري الأول لتأسيس الاتحاد العام الليبي للتايكواندو itf، وذلك بمدينة طرابلس بقاعة الاجتماعات بفندق برج المدينة.

وحضر هذا الاجتماع بعض الشخصيات الرياضية، ومندوبو الأندية الرياضية، والمدربون المهتمون برياضة التايكواندو، ومنهم حكام دوليون للعبة، وافتتح الاجتماع شعبان بيت المال مرحبا بجميع الحضور، وشكر الجميع على تلبيتهم دعوة الحضور.

كما تطرقوا إلى بنود جدول الأعمال المتمثل في التعريف برياضة التايكواندو itf، والتطرق إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين محمد بيت المال ممثل ليبيا مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لتايكواندو، ومساندة ليبيا فنيا وتشكيل لجنة لاستكمال ملف التأسيس والاتصال بالأندية الرياضية لإدراج اللعبة ضمن الألعاب بالأندية.

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