بيت المال يكشف الاختلاف الكبير بين اتحادي التايكواندو «ITF» و«WTF»

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام السابق للتايكواندو الليبي، وممثل ليبيا في اجتماع الاتحاد العربي للتايكواندو (ITF) محمد بيت المال، أن هناك فارقا بين اتحادي التايكواندو العربيين (ITF) و(WTF).

وقال بيت المال، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن رياضة التايكواندو بدايتها كانت فى العام 1955 بكوريا كفنون عسكرية معترف بها وبعد انقسام كوريا إلى شمال وجنوب تم تأسيس اتحادين دوليين للتايكواندو معترف بهما عالميا الجنوبي (wtf) والشمالي (ITF)، وهناك اختلاف كلي بين الاتحادين من النواحي الفنية والقوانين واللوائح أي لكل اتحاد قوانينه ولوائحه الخاصة به.

يذكر أن بيت المال مثل مؤخرا ليبيا في الاتحاد التأسيسي للاتحاد العربي للتايكواندو (ITF) عبر الإنترنت (أون لاين)، والذي كان بحضور رئيس الاتحاد الدولي باول ويلير ونائبه ميشيل طاهر، وبمشاركة 10 دولة عربية، وهي ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وقطر وسورية وفلسطين والبحرين والعراق.