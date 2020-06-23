بيت المال يكشف الاختلاف الكبير بين اتحادي التايكواندو «ITF» و«WTF»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 06:31 مساء
محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام السابق للتايكواندو الليبي، وممثل ليبيا في اجتماع الاتحاد العربي للتايكواندو (ITF) محمد بيت المال، أن هناك فارقا بين اتحادي التايكواندو العربيين (ITF) و(WTF). 

وقال بيت المال، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن رياضة التايكواندو بدايتها كانت فى العام 1955 بكوريا كفنون عسكرية معترف بها وبعد انقسام كوريا إلى شمال وجنوب تم تأسيس اتحادين دوليين للتايكواندو معترف بهما عالميا الجنوبي (wtf) والشمالي (ITF)، وهناك اختلاف كلي بين الاتحادين من النواحي الفنية والقوانين واللوائح أي لكل اتحاد قوانينه ولوائحه الخاصة به.

يذكر أن بيت المال مثل مؤخرا ليبيا في الاتحاد  التأسيسي للاتحاد العربي للتايكواندو (ITF) عبر الإنترنت (أون لاين)، والذي كان بحضور رئيس الاتحاد الدولي باول ويلير ونائبه ميشيل طاهر، وبمشاركة 10 دولة عربية، وهي ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وقطر وسورية وفلسطين والبحرين والعراق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
المحكمة العليا في بريطانيا تحسم النزاع على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا
ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الأطلسي
دولى
«بي إن سبورتس» تعتذز عن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
السعودية تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا من المقيمين داخل المملكة
عربى
تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في تطاوين التونسية (شاهد)
دولى
وصول وفد من «أفريكوم» إلى زوارة للاجتماع مع السراج
ليبيا
عائلة الراحل توم بيتي ترفض استخدام ترامب أغانيه
ثقافة وفن
ضغوط فرنسية لتشكيل جبهة أوروبية موحدة للحد من التوسع التركي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خدمة جديدة من «غوغل».. تعرف عليها