وفاة لاعب فريق الهلال السابق اليوناني أيليو

لاعب فريق الهلال السابق اليوناني أيليو. (نترنت)

توفى الأربعاء بالعاصمة اليونانية أثينا، لاعب فريق الهلال لكرة لقدم السابق اليوناني الجنسية أيليو زرافتش، عن عمر يناهز التسعين عاما بعد رحلة معاناة طويلة من المرض.

وترعرع أيليو، بمدينة بنغازي التي شهدت أيام طفولته وعنفوان شبابه، حيث عشق فريق الهلال منذ تأسيسه وتكوينه ولعب للفريق الأول أواخر الخمسينات والستينات.

واستمرت علاقته بمدينته بنغازي ونادي الهلال العريق حتى غادرها مجبرا في شهر سبتمبر العام 1969، وقال عنه زميله عبدالسلام الزغيبي، المقيم بالعاصمة اليونانية الذي رثاه عبر صفحته الشخصية، إن أيليو هو أحد الوجوه المعروفة بمدينة بنغازي منذ فترة الأربعينات والخمسينات والستينات وعاش طفولته وشبابه في مدينة بنغازي ونادي الهلال الذي أحبه وعشقه وربطته علاقة وطيدة بأبرز نجومه ولاعبيه في فترته الذهبية والزاهية، أمثال الدولي علي الشعالية ومحجوب بوكر وإبراهيم المصري، وعمران العرفي والماقني وديمس الكبير والصغير.

وكان الراحل أيليو بنغازي الطباع، وليبي النشأة حتى النخاع وعاش مرحلة الطفولة والشباب بمدينة بنغازي واندمج هو وأسرته مع المجتمع الليبي في عاداتهم وتقاليدهم وتزوج ببنغازي من إحدى فتيات الجالية اليونانية.

فارق بنغازي وأجواءها الرياضية والثقافية والاجتماعية، لكنها لم تتركه، حيث استمرت وتواصلت علاقته الوطيدة بها حتى أيامه الأخيرة وإثناء مرضه حيث ظل وفيا.

وكان بمثابة سفير وابن بنغازي التي تمثل له أجمل ذكريات طفولته وشبابه، وعمل وحرص على تذليل كل الصعاب التي تواجه أبناء الجالية الليبية باليونان.

الراحل أيليو مع أسرة نادي الهلال بمقر النادي ببنغازي في الستينات. (إنترنت)

الراحل أيليو الأول جلوسًا مع الهلال. (إنترنت)