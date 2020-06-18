ثلاثة ليبيين في اللجنة الطبية باتحاد الأكاديميات العربية

الدكتور الليبي عصام الدناع. (إنترنت)

اختار الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم العربية ثلاثة ليبيين ضمن اللجنة الطبية بالاتحاد، وهم الدكاترة عصام الدناع وفرج النويجي ومحمد الجبالي.

يذكر أن اللجنة الطبية يترأسها الدكتور أحمد خاطر (الاْردن) وعضوية، الدكتور عصام الدناع (ليبيا)، والدكتور عايد عبدالحفيظ (السودان) والدكتور عبدالله نصار (الأردن) والدكتور فرج النويجي (ليبيا)، والدكتور حنا سمير (الأردن) والدكتور صلاح خليل (السودان).

يذكرأن الدكتور عصام الدناع إخصائي الطب الرياضي نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الليبي لكرة القدم ومحاضر في إصابات الملاعب والمنشطات وأضرارها والدكتور فرج نويجي طبيب عام والدكتور محمد الجبالي أستاذ علم النفس.