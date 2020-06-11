ليبيا تدفع بثمانية ملاكمين في تصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 11 يونيو 2020, 05:45 مساء
مالك الزناد (الإنترنت- أرشيفية)

أكد رئيس منتخبات الملاكمة الليبية عبدالكريم مانيطة، أن ليبيا ستشارك بثمانية ملاكمين في التصفيات الثانية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، والتي ستستضيفها فرنسا العام المقبل.

وأوضح مانيطة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الملاكمين هم عبدالباسط خير وعاصم دوكو وسعد الفلاح ومؤيد عكاشة ومحمد المقصبي إلى جانب الثلاثي المحترف بمالطا وبريطانيا الشقيقين مالك ومعز الزناد وفتحي بريبش.

وأضاف مانيطة، أن لجنة المنتخبات وضعت برنامجا استعداديا لهذه التصفيات يتضمن معسكرا داخليا وخارجيا يتخلله عدد من المباريات الدولية نتمنى أن تسمح الظروف وتتوافر الإمكانيات اللازمة لتنفيذه.

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