القنطري يكشف أهم المشاريع التي نفذتها الهيئة

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

أدلى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، صباح اليوم، بتصريح إلى وسائل الإعلام من بينها «بوابة الوسط».

وكشف القنطري في تصريحه أهم المشاريع التي قامت بها الهيئة العامة للشباب والرياضة في سنة 2019 والسنة الحالية 2020.

وقال إنه لا يستطيع سرد كل المشاريع التي قامت بها الهيئة وتخص الهيئة لأن عدد المشاريع أكثر من 146 مشروعًا، من بينها تجاوزنا أكثر من 82 أو 83 ملعبًا وأكثر من صيانة وتجهيز وتأثيث كامل لعدد 10 بيوت شباب، وصيانة بعض مقرات الكشاف في عدة مناطق، وصيانة بعض المرافق الرياضية في المدن الرياضية بشكل عام، وصيانة وتطوير وتحديث بعض المرافق الرياضية داخل الأندية من غرف تغيير الملابس والمدرجات وغيرها من المرافق.

وأضاف القنطري في تصريحه أن شهر رمضان وحده شهد تنفيذ أكثر من 17 ملعبًا مثل أندية غوط الشعال ونادي الفتح، ونادي الشباب الوحدوي، واليرموك والمجد، وغيرها من الأندية.

وقال عن البنية التحتية المتهالكة إنه جرى تقييم عام للمناطق الرياضية المتهالكة، وكانت هناك كارثة في البنية التحتية كانت ستؤدي إلى تدمير المرافق الرياضية في أندية ليبيا، والمدن الرياضية لعدم وجود صيانة لسنوات عديدة.

ووضعت إدارة المشروعات خطة وأولويات معينة، من بينها إقامة حوض سباحة في مدينة زليتن، كما شارف على الانتهاء من صيانة بعض الصالات في نادي المدينة زوارة، وبعض الصالات، وإنشاء أكثر من أربع صالات داخل المدينة الرياضية في الجميل ومصراتة فقد تجاوزات 10 صالات رياضية وإن شاء الله في 2020 سوف نسعى ضمن الميزانية التي سيتم رصدها لاستكمال عمليات التطوير، وفي عملية الإنشاءات الجديدة لبعض المرافق الرياضية والملاعب الرياضية.

وقال القنطري، إن العام 2020 سيكون عامًا للشباب، وووضعنا العديد من البرامج للشباب، منها صيانة بيوت الشباب ومراكز للشباب تحتوي على كل مكونات ودعم للشباب واستحداث بيوت شباب جديدة، ولكن تأخر صرف ميزانية 2020، وجائحة فيروس »كورونا»، أدت إلى عدم البدء في مشاريع الشباب الجديدة أو حتى المشاريع الأخرى.