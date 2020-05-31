القنطري يجتمع بلجنة الأزمة والطوارئ لإطلاق حملة بمناطق الجنوب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 31 مايو 2020, 06:14 مساء
القنطري يجتمع بلجنة الأزمة والطوارئ لإطلاق حملة بمناطق الجنوب. (إنترنت)

حضر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، صباح اليوم، اجتماع لجنة الأزمة والطوارئ، الدوري العادي، الذي خُصِّص لدعم المنطقة الجنوبية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وجاء الاجتماع بحضور علي أبوقراص رئيس رابطة الأندية الرياضية بالجنوب، وتم خلال هذا الاجتماع بحث وتدارس عدد من المقترحات المتعلقة بالبرنامج المعد من قبل اللجنة، والأعمال المستهدفة والمخصصة للجنوب من خلال فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة بسبها.

وأكد القنطري، خلال هذا الاجتماع، ضرورة إطلاق حملات توعوية، وتوفير بعض المستلزمات المهمة للمنطقة الجنوبية.

وأشاد في السياق نفسه بالنتائج التي حققتها لجنة الأزمة والطوارئ المنبثقة من الهيئة في الحملات التوعوية ضد جائحة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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