الغبش.. نجم السهل الممتنع والملاعب الصغيرة والكبيرة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الخميس 14 مايو 2020, 03:43 مساء
النجم علي الهاشمي الشهير بـ«الغبش». (إنترنت)

بدأ مسيرته الكروية بنادي النصر مبكرًا العام 1974، بإشراف المدرب اليوغوسلافي القدير فلوريان ماتيكالو، وتدرج سريعا حتى وصل إلى الفريق الأول الذي برز وتألق ضمن صفوفه مطلع الثمانينات، هو النجم علي الهاشمي الشهير بـ«الغبش».

حظي الغبش باهتمام كبار المدربين الذين يمثلون المدرسة اليوغوسلافية العريقة، الذين تعاقبوا على تدريب فريق النصر أبرزهم بوجيدار، الذي أبدى إعجابه بذكائه وأسلوبه الخاص والفريد وقدراته الفنية الهائلة رغم نحافة جسمه، إلا أنه كان لاعبا يتمتع بحس وذوق كروي رفيع في التعامل مع الكرة، فهو صاحب الأسلوب السهل الممتنع والممتع واللمسة الواحدة.

ازداد تألق الغبش خلال مواسم الثمانينات، وأسهم مع فريقه النصر في التتويج ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم لأول مرة في الموسم الرياضي 86-87.

كما شارك وأسهم مع النصر في بلوغه لأول مرة الدور قبل النهائي لبطولة كأس كؤوس أفريقيا، التي أقصى خلالها فريق النصر فرقا أفريقية قوية.

واستمرت مسيرته الكروية حتى اعتزاله مطلع التسعينات، وعقب الاعتزال اتجه لمجال التدريب وحقق خلاله بعض النجاحات وأسهم في اكتشاف وتقديم العديد من المواهب.

كما تولى تدريب فريق الهلال، فالتحية للنجم علي الهاشمي الشهير بالغبش، النجم الذي تألق ونجح بالملاعب الكبيرة والصغيرة معا، وصاحب الأسلوب الفريد والجذاب والسهل الممتنع والممتع، الذي لطالما خطف الأضواء وآهات الإعجاب من جماهير الكرة الليبية وأحباء الفريق الجميل.

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