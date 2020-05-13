«الأسود» يتغنى بالقاضي: إحدى القصص الجميلة في الكرة الأهلاوية

علي الأسود في صورة مع عياد القاضي. (إنترنت)

قال علي الأسود، لاعب الأهلي طرابلس السابق، نائب رئيس النادي حاليا، إن لاعب الأهلي السابق والمدرب عياد القاضي إحدى القصص المهمة والجميلة في الكرة الأهلاوية.

وأشار في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن اللاعب الذي ترك بصمته في كل المراكز التي لعب فيها، خصوصا عندما أصبح هو صمام الأمان في خط الدفاع، ومبعث الاطمئنان، وأنني من أطلق عليه لقب تيغانا الكرة الليبية.

كما اعتبره أحد نجوم ملحمة 1984 الأفريقية الصامدة، عندما وصل فريق الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الأفريقية، وانسحب أمام الأهلي المصري بسبب قرار سياسى.

ونشر علي الأسود صورة مشتركة مع عياد القاضي، حيث يمثل كل منهما جيلا مميزا من أجيال الأهلي طرابلس.