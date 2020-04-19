الكوت: «كورونا» لم يمنع منتخب الشباب من الاستمرار في التدريبات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 19 أبريل 2020, 06:09 مساء
لاعبو المنتخب الوطني للشباب. (إنترنت)

أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، عبدالسلام الكوت، أن جائحة «كورونا» لم تمنع المنتخب من الاستمرار في التدريبات. 

وقال الكوت، فى تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن الطاقم الفني بقيادة عياد القاضي، يتابع التدريبات في مدن طرابلس وبنغازي ودرنة وطبرق، حيث تتواجد عناصر المنتخب.

وأوضح أن كل مجموعة تتدرب بمفردها لرفع مستوى اللياقة البدنية بمتابعة يومية من الطاقم، استعدادًا للالتزامات القادمة، بعد انقضاء جائحة «كورونا»، حيث ينتظر المنتخب تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب.

وكان المنتخب الليبي ترك انطباعًا جيدًا في مشاركته الأخيرة في البطولة العربية بالسعودية، بعدما فاز على السودان والإمارات في الدور الأول قبل أن يغادر البطولة أمام المغرب.

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