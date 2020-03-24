عمار يناشد الملاكمين البقاء في منازلهم بسبب «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 24 مارس 2020, 07:13 مساء
عبدالحكيم عمار مع الملاكم الصاعد عبدالمالك الكراتي. (أرشيفية: إنترنت)

ناشد مدرب الاتحاد العسكري للملاكمة، عبدالحكيم عمار، ملاكمى النادي بضرورة البقاء في بيوتهم والالتزام بكل التعليمات الصادرة من أجل سلامتهم، من فيروس «كورونا» المستجد.

وقال عمار عبر صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «أبنائي وأحبائي الرياضيين أعلم جيدا مدى اشتياقكم لمواصلة التدريب في صالتكم التي كانت زاخرة بأصواتكم وصفير حبال قفزكم. والدافئة بأنفاسكم وأعلم مدى شغفكم وتطلعكم لتطوير إمكاناتكم الفنية وصولا لأهدافكم الرياضية النبيلة لتمثيل الوطن». 

وتابع: «أنتم تعلمون مدى اشتياقي للقائكم اليومي المعتاد، ولكن نظرا لما تمر به بلادنا والعالم أجمع من خطر (فيروس كورونا) اللعين، لقد أوقفنا التدريب حرصا على سلامتكم التي تهمنا أولا، وبعون الله ستمر الأزمة وسيكون لنا لقاء مجددا ومع إصراركم وعزيمتكم التي لا تلين».

وأوضح: «أنصحكم أبنائي في هذه الأوقات بالالتزام فى البيوت وبالابتعاد عن التجمعات وأخذ الحيطة والحذر من كل اختلاط، إلى أن يأتي الله بالفرج وما على الله ببعيد».

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